Debate sobre el aborto: no tenemos razón

El debate y la votación de los diputados sobre la implementación de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, ha dejado sin dudas muchas cosas para analizar. Se ha visto, durante la extensa e histórica jornada, tal vez lo mejor y lo peor de nuestra política: brillantes discursos, marcadas posiciones representativas de los argentinos y, al mismo tiempo, increíbles actitudes que abren sospechas de negociaciones en favor o en contra, según las conveniencias.

Así somos. Así es como hemos llegado a concebir como posible la discusión sobre este proyecto de ley, el cual resulta inaceptable en los términos en los que se ha planteado. Si hay algo que el debate, iniciado ya hace unos meses, nos ha demostrado, es que se trata de un tema profundamente complejo, y que requiere el diálogo equilibrado y sincero para poder arribar las problemáticas de fondo. Sin embargo, resulta claro también, que tal como se presenta la ley, lejos de brindar soluciones, abre nuevos y más profundos traumas y problemas que no estamos en condiciones de abordar y, menos aún, de resolver.

Así fue como quedó expresado en el apasionado y brillante discurso del Diputado Lius Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social de Santa Fe.

Aunque en muchos medios de comunicación se lo ha descalificado, considerando que su postura no era representativa sino expresión su propia conciencia, queremos decir que, por el contrario, Contigiani hizo buena política. Su posición es un claro testimonio de la razón bien utilizada, de la humanidad sanamente equilibrada, de la fundamentación del ser político en términos reales. «Reivindico la conciencia, y no la ideología», dijo. ¿Acaso en el tema que se estaba debatiendo, no debía primar, más que nunca, la conciencia por sobre la ideología? Podemos estar de acuerdo en que puede (y debe) haber disidencias en debates sobre el rumbo de la economía o de otras cuestiones que hacen al bien común. Pero aquí, donde se trata de la vida, principio y derecho fundamental de todos los derechos, resulta más que evidente que Contigiani tiene razón.

Los invitamos a ver y escuchar el magnífico discurso que ha suscitado posiciones de aceptación y de rechazo en los medios y en las redes. A nosotros nos queda claro que Contigiani tiene razón. Y que, así como están las cosas, no hay razón alguna para que se apruebe la ley. Debemos aún trabajar mucho para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad, y en buena hora que se nos pusimos a debatirlo. Pero no podemos responsabilizar a los niños por nacer de nuestras incapacidades e incoherencias políticas y sociales. No tenemos derecho. No tenemos razón.