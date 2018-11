Ex combatientes de Malvinas: emotiva charla

Los Veteranos de Guerra de Malvinas Esteban Tries y Sargento Manuel Villegas (Regimiento de Infantería 3), José Cruz (Infante de Marina- División perros, Base Aero Naval Comandante Espora) y Jorge Sabbagh (Fuerza Aérea Argentina) brindaron una emotiva y sentida charla, denominada “Malvinas, Educación y Valores”, en la que narraron sus propias historias, vivencias y sentimientos desde el lugar donde les tocó ser parte del enfrentamiento bélico del 82`. Fue organizada por el Movimiento Jóvenes por Malvinas.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Escuela de Educación Primaria Nº1 y participaron el intendente Marcos Fernández, el presidente del Concejo Deliberante, David Quintana, el presidente del Consejo Escolar Hugo Echevarría, concejeros y consejeras.

Ante una muy buena cantidad de público, y con la proyección de fotos y videos como fondo, uno a uno los ex combatientes fueron contando sus “historias de la guerra” que los encontró a una temprana edad. De una forma muy amena cada uno fue narrando como fue la experiencia vivida y todos coincidieron en la importancia de no olvidar a 649 héroes que cayeron en Malvinas, pero sobre todo, reivindicar el rol de la familia no sólo de los caídos sino de todos los que combatieron y volvieron para continuar con su vida. La importancia y la gloria de ver flamear nuestra bandera, el orgullo de defenderla, los amigos y compañeros que quedaron en el camino, realzar la palabra patria, amistad y pertenencia, fueron algunos de los puntos vibrantes durante la jornada.

Luego de los relatos y de un interesante intercambio de consultas con los presentes, el intendente municipal junto con los presidentes del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, les entregaron a los disertantes una copia de la resolución Nº 474 en la que dicha charla fue declarada de interés municipal, además de presentes y calurosos aplausos y muestras de apoyo de todos los presentes., entre los que se encontraban integrantes de la agrupación de veteranos de Malvinas de Monte Hermoso.

Movimiento Jóvenes por Malvinas

Es un movimiento juvenil patriota pero no político-partidario, que busca jóvenes argentinos que se sientan unidos en su amor a la Patria y a la recuperación de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur mediante estrategias pacíficas.

Tiene como fin reunir y conservar la verdadera historia de Malvinas y transmitirla a las futuras generaciones para mantener presente y activa la causa. Surge por la iniciativa de algunos jóvenes junto a un grupo de veteranos de guerra.

Fotos Fabio Latorre