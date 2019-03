Excusas para tapar la inoperancia

Compartir

Pinterest Linkedin

El mito de las causas externas

Evolución del valor del dólar en los países latinoamericanos

Por Hugo Antonio Borelli

Me parece que esto es algo que nadie te mostró. Me tomé el trabajo, mediante una tabla, de reflejar cómo evolucionó el valor del dólar respecto a las monedas de los países latinoamericanos de la región en los últimos 3 años y algo más.

Tomo como base el 31-12-2015, por ser la fecha en la que la paridad del peso argentino con el dólar se sincera (a la salida del cepo), y vemos la evolución del cambio por cada dólar norteamericano cada 6 meses hasta llegar al actual 22-02-2019.

La tabla muestra los casos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Dejo afuera a Venezuela por razones obvias (su súper hiperinflación destroza los cálculos).

O sea, que el 31-12-2015 es Base=100.

Las conclusiones derivadas de las tablas son APLASTANTES. Desde el 31-12-2015 hasta el 22-02-2019:

El Peso Argentino se depreció un 199,4%.

El Peso Chileno se apreció un 8,09%.

El Peso Uruguayo se depreció un 10,49%.

El Guaraní paraguayo se depreció un 5,43%.

El Real brasilero se apreció un 5,36%.

El Peso Mexicano se depreció un 11,45%.

El Peso Boliviano se depreció un 0,51%.

El Sol Peruano se apreció un 3,12%.

El Sucre Ecuatoriano ha desaparecido ya que la economía de Ecuador se ha dolarizado y su moneda es el dólar estadounidense.

El Peso Colombiano se apreció un 2,08%.

¿Para qué?

El principal objetivo de este análisis es DESLINDAR, en buena medida, las responsabilidades que se le atribuyen a las influencias externas en la cotización de nuestro peso frente al dólar. Muchos analistas hablan de las turbulencias externas, los tironeos entre las grandes potencias, las economías convulsionadas, la globalización, etc. etc.

Sin embargo, se ve con mucha claridad que el resto de los países latinoamericanos de la región (incluso nuestros vecinos) han tenido variaciones (a favor o en contra), en la cotización de sus monedas frente al dólar, INSIGNIFICANTES frente a la estrepitosa devaluación de nuestro peso argentino, en el período considerado.

Es decir, obviamente estos números reflejan los RESULTADOS obtenidos por los distintos países frente a la influencia de la divisa norteamericana. No analizo cómo lo hicieron, cuáles son sus políticas económicas, qué medidas tomaron. Simplemente se ve que a todas las otras monedas latinoamericanas les fue mucho mejor que a la nuestra. Algo habrán hecho bien o algo habremos hecho nosotros muy mal.

¿Y la inflación?

Este trabajo no estaría completo si no agrego la inflación acumulada en cada uno de los países analizados para el mismo período. Pero eso es bastante tarea por lo que lo dejo para una próxima entrega.

Conclusión

En definitiva, esta información comparada no es fácil de encontrar y lleva un rato compilarla. Espero que, a quienes les interese, sepan apreciarlo. Y si no, no importa, total nadie me pidió que lo haga, pero al menos me permitió romper el mito de las causas externas para el valor en Argentina de “su majestad” el DÓLAR.

Hugo Antonio Borelli

Es Contador Público. Fue presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca hasta el 2016. Ocupó cargos ejecutivos en la municipalidad de Bahía Blanca. Desarrolló varias empresas en el ámbito privado.

Es autor del blog haborelli.blogspot.com.ar