Florece a sus pies la primavera

Semana del estudiante

Una muy atrayente iniciativa de los estudiantes secundarios de Daireaux, alentada, auspiciada y premiada por las autoridades municipales y acompañada por profesores, padres y madres, se desarrolla en esa ciudad, en los días cercanos al 21 de setiembre, Día de la Primavera, manteniendo una tradición impuesta décadas pasadas en la Argentina y dejada de lado, lamentablemente, por propuestas comerciales alejadas del espíritu recreativo, educativo y cultural que tiene la celebración de ese Día.

Es que la llegada de la primavera, es un símbolo del renacer, florecer, en la naturaleza tras el aletargamiento que impone el invierno, en los adolescentes que comienzan a despertar a la vida de la seriedad, la responsabilidad, el compromiso, de orientar su vocación. Por eso es un festejo particular para los jóvenes, que como están en esa edad estudiando (y si no deberían estarlo), nada mejor que celebrarlo en su ámbito de vida social. No es que los adultos no sientan también los efectos que producen esa estación del año, solo que tienen otras ocupaciones.

En Daireaux, con buen criterio, se mantiene la tradición y se organizan entre los estudiantes, los profesores, padres y los encargados de las áreas de Cultura, Juventud y Deportes de la municipalidad.

El programa de actividades incluye un desfile inaugural por las calles de la ciudad hacia el Gimnasio Municipal, una ceremonia de inauguración, generalmente con la presencia del intendente, se presentan a las instituciones escolares participantes, cerrándose la primera jornada con un espectáculo musical.

Al día siguiente se realiza la jornada cultural, que en este 2018 llevó a cabo competencias como “Adivine la melodía”, “Yo sé”, “Bailando por mi Colegio” y Ping Pong de preguntas y respuestas.

El tercer día es reservada a juegos. En esta oportunidad se idearon, “La carrera más lenta”, “Sumo”, “El mareado”, “La gomera gigante”, “A rodar”, “Slalom en carretilla” y “A lavar la ropa”.

Por último se realiza la Apertura del Cofre y la entrega de premios.

La Escuela Técnica N°1 abrió el cofre

El cofre fue abierto por Francisco Koenig, alumno de la Escuela Técnica N°1, con la llave 23, declarándose a esta institución como bicampeona, recibiendo un premio de 10 mil pesos, mientras las seis escuelas restantes fueron reconocidas por su participación con 5 mil pesos cada una.

Momentos antes de culminar la jornada, el Intendente Alejandro Acerbo felicitó a los estudiantes y los instó a continuar siendo parte de la Semana del Estudiante, con entusiasmo y alegría, además reconoció el trabajo de todos los organizadores del evento.