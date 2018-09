Que convoquen al “Pulga”…Rodríguez

Estamos asistiendo a una nueva fantochada desvergonzada por parte de la AFA, la mal llamada Asociación del Fútbol Argentino porque no hay un fútbol argentino, es el mismo que se juega en todo el mundo, debe llamarse Asociación del Fútbol de la Argentina, vaya dicho como aclaración introductoria pero que es indicativo del mar de desconcierto en que vivimos.

Como salida a la lamentable gestión de Jorge Sampaoli y mientras se piensa y discute sobre el próximo director técnico, se decidió poner al frente de la selección de cara a sus compromisos ya asumidos con antelación, a alguien que necesite mostrarse para ver si lo contratan luego de algún Club o Selección de algún país ignoto en materia de fútbol.

Y aprovechando la ocasión, que nunca más acertada “la pintan calva”, los inescrupulosos que manejan los dineros públicos a través de la AFA, vieron la oportunidad de mostrar a jugadores jóvenes a manera de marketing para colocarlos en el exterior o de los que ya juegan en el exterior para que sus representantes tengan “carpeta” para poder venderlos a clubes más poderosos que los que en ya juegan.

No tiene ninguna otra explicación la convocatoria que se hizo. No tiene ningún sentido conformar un plantel con jugadores que no se sabe cómo estarán para el próximo mundial, que dicen es lo que buscan: que vayan adquiriendo experiencia.

La selección se ha conformado siempre con los jugadores de mejor presente, para los de futuro existen los sub 20, sub 19, sub 17 y no sé cuántos más. Y así será en el próximo mundial…o acaso las eliminatorias se jugarán con los de futuro? Bueno, si es así ya sabemos que no clasificamos.

Acabemos con esa tontería inventada por Menotti de conformar una selección permanente, eso fue una parte del relato consecuente con los dictadores del 76 que él apoyaba pero que tampoco pudo llevar a cabo, pasaron más de 70 jugadores antes de concluir con el equipo que jugó el Mundial 78 por supuesto conformado por con los de mejor presente de ese momento y que cualquiera que iba a los estadios hubiera convocado, excepto Juan José López, el único con la dignidad suficiente para no dejarse manosear.

Volviendo al tema de la actual selección por licitación que se hizo y jugó dos partidos más que amistosos, de compromiso diría. No vamos a analizar cada una porque cualquiera se da cuenta que ninguno de ellos está a la altura de actuar aun en una selección nacional que se precie de tal, solo haremos referencia a la mayor desfachatez: la de Gio Simeone llevado como anzuelo de uno de los técnicos que se pretende. Y exceptuamos a Pavón y Acuña que han demostrado pueden o deben, según el criterio, estar.

Y nos perdemos la oportunidad de ver en acción a jugadores que nos llenan la vista cada jornada del campeonato local, como el caso del “Pulga” Rodríguez, con menos habilidad que Messi, con igual capacidad de definición y más temperamento y fuerza. En un equipo con otros tantos buenos valores del ámbito local, conformarían una selección vistosa, apasionada y ganadora, pero claro ¿qué negocio harían Tapia y Moyano?.

En cuanto a los partidos que disputó esta ordinaria selección contra Guatemala y ArgenColombia poco para opinar, jugados a desgano, cuidándose para preservar sus fuentes de ingresos, con la exigencia de mostrar a los jugadores sin importar demasiado que puesto ocuparan en la cancha, es ocioso dedicarse a analizarlo.