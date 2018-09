Gaby y José Valle recibieron el premio “Roberto Goyeneche”

El escritor balcarceño radicado en Bahía Blanca, José Valle y la cantante Gaby, “la voz sensual del tango”, recibieron el prestigioso premio “ROBERTO GOYENECHE” a la trayectoria, en un emotivo acto desarrollado en instalaciones de la Academia Nacional del Tango en su sede de Avenida de Mayo 833, sobre el tradicional Café Tortoni, de la ciudad de Buenos Aires.

Este premio fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las estatuillas fueron entregadas por la familia del recordado “Polaco” Goyeneche, su hijo Roberto y la legendaria Luisa Mirenda de Goyeneche.

Gaby “La Voz sensual del Tango”

Nacida en Bahía Blanca.

Cantante de tango con seis discos editados, un DVD con distribución y venta nacional e internacional. Es guionista e integrante del grupo de tango Muñecas Bravas, junto a Geraldine Trenza Cobre y Patricia Malanca y del show “Noche de Brujas” junto a Florencia. En 2014 escribió el musical “La Novia de América” con guión propio bajo la producción de José Valle y el musical “Lluvia de estrellas” en homenaje a las más grandes orquestas de música ciudadana. En 2015 estrenó el musical “Tibio está el pañuelo todavía” sobre la vida de Eva Perón con libro de su autoría y “El zorzal” en homenaje a Carlos Gardel. En 2016 se presentó su libreto “Carlos Gardel, El rey del tango” y “Rumores de milonga”, musicales en los que intervino como cantante.

Ha recorrido en los últimos años los escenarios y festivales de tango más importantes de nuestro país (Festival y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, Festival Internacional de Tango de Justo Daract, Festival de Tango Carlos Di Sarli, Fiesta de la Soberanía Patagónica, Festival de Tango de Monte Hermoso, Festival Itinerante Discepolín, entre otros), especializándose en recorrer el interior llevando la música ciudadana con novedosas propuestas y originales puestas en escena; llegó con sus tangos a Cuba (Festival Internacional de la Música de Varadero), Uruguay (Café Fun Fun y Radisson Victoria Plaza) y Chile (Festival de Tango del Adulto Mayor en Arica).

Es autora de la obra ensayística “Montoneros, ¿peronistas?” (su tesina de grado) y co-autora de los libros “Carlos Di Sarli, El Señor con Alma de Niño” (junto a J. A. L. Valle y E. Giorlandini), “Roberto Achával, el último cantor de Pichuco”, “Chaco, Una provincia que enamora” (junto a J. A. L. Valle), “El silencio que mastica el pucho” (junto a J. A. L. Valle, M. Estrada, E. Benítez, E. Giorlandini y E. A. Hosni) y “TANGUITO, Historia, personajes y anécdotas del 2×4” (junto a José Valle, recientemente presentado en el 6to Festival Nacional de Tango de Bahía Blanca 2016), todos editados por EN UN FECA.

Desde 2012 presenta el espectáculo “Divertango” en Jardines de Infantes y escuelas de educación primaria para introducir la música ciudadana en las nuevas generaciones. Complementando este proyecto escribió su último libro (“Tanguito”) para ser utilizado por docentes y alumnos como material de estudio.

Desde 2005 conduce programas radiales de tango: “Un sábado más en Buenos Aires” (Radio El Mundo y AM 840, Gral. Belgrano de Bs. As.), “Música a mi manera”, (Radio Identidad de Bs. As. FM), “Música a mi manera”, (LU3 de Bahía Blanca) y “LA FAMA ES PURO CUENTO”, emitido hasta la actualidad por Radio Mitre de Bahía Blanca.

José Valle

Nacido en San Agustín (Balcarce). Historiador, productor musical, teatral, televisivo, cinematográfico, radial, publicitario y deportivo. Un amante del Tango, el boxeo y un apasionado de la Historia.

Fue manager de boxeo, conduciendo la carrera de grandes pugilistas nacionales e internacionales; fundador de la revista mensual “Noche de KO”, Director del semanario “El informador del Gran BSAS” del semanario “Dossier Federal” y del Diario digital “Realidad Bonaerense”,ideólogo de la cruzada por más difusión de tango y folklore en los medios masivos de comunicación y del ciclo de conferencias “Historia de dos pasiones: tango y box” con la participación de Osvaldo Príncipi, Julio Ernesto Vila y Oscar Himschoot.; creador y Director del Festival Nacional de Tango “CARLOS DI SARLI” de Bahía Blanca y el Ciclo BAHIA BLANCA NO OLVIDA que contempla ciclos mensuales de cine, espectáculos de tango, presentación de nuevos talentos y conferencias sobre historia nacional y mundial, entre otras múltiples actividades.

Es, además, fundador de las bibliotecas “Alfredo Palacios”, de Santos Lugares y “Juana Manso”, de Pablo Podestá, del Festival Nacional de Tango de Monte Hermoso y del Festival Nacional de Tango Itinerante DISCEPOLIN.

Ex secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios de los Intereses Nacionales (CEIN) y actual Presidente del Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Popular Argentina (CEDICUPO)y del Consejo Latinoamericano de Cultura.

Es autor de varios libros entre ellos: “Francisco Ramírez, el caudillo enamorado”, “En el naipe del vivir, historias de Tango, Boxeo y Turf”, “Tambaleando madrugadas”, “Carlos Di Sarli, el señor con alma de niño” (junto a E. Giorlandini y G. A. Biondo), “Roberto Achával, el último cantor de Pichuco” (junto a G. A. Biondo), “Chaco, una provincia que enamora” (junto a Gabriela A. Biondo), “El silencio que mastica el pucho” (junto a G. A. Biondo, M. Estrada, E. Benítez, E. Giorlandini y E. A. Hosni), “Tanguito. Historia, personajes y anécdotas del 2×4” (junto a Gabriela A. Biondo) y gran cantidad de artículos sobre una enorme variedad de temas (historia, tango, boxeo, etc.).

Produce y conduce programas radiales desde hace 31 años, actualmente desempeñándose en “La fama es puro cuento” (Radio Mitre), “Realidad Bonaerense” (en más de veinte radios de la provincia de Buenos Aires), Noche de Ko por Radio am 1240 y “Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar” (Radio Universidad Nacional del Sur).

Anteriormente produjo “Noche de KO” (Radio Nacional), “Perfume de KO” (Radio del Pueblo), “Aquellas viejas historias de amor” (Radio El Mundo), “Boxingmania” (Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires), “Un sábado más en Buenos Aires” (Radio El Mundo), “Música a mi manera” (FM Identidad, Tigre) y “Música a mi manera” (LU3 Bahía Blanca).

Premios

Ganador del premio Nacional Quijote de Oro 2012 y 2014 como conductor y productor del ciclo radial “La Fama es Puro Cuento” a mejor programa de música ciudadana y mejor programa de radio AM.

Ganador del premio nacional “Lanín de Oro” 2012 como conductor y productor del ciclo radial “La Fama es Puro Cuento”.

Ganador del premio “Raíces” por su libro “En el naipe del vivir, Historias de Tango, boxeo y turf” 2015.

Ganador Premio Internacional Dr. Delgado Celis 2015 a la trayectoria.

Ganador del premio “Fortaleza Protectora Argentina” 2016 como conductor y productor del ciclo radial “La Fama es Puro Cuento”.

2017 “Personalidad destacada de la cultura” por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.