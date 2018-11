La ciencia y su segundo encuentro anual

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Jorge Elustondo, encabezó en la Casa Coleman de la ciudad de Bahía de Blanca el segundo encuentro anual de Centros Propios y Asociados de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). Estuvo acompañado por el presidente de la CIC, Alberto Torres, por los rectores de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Hernán Vigier y Mario Ricardo Sabbatini respectivamente y por el subsecretario de Producción y Empleo de la municipalidad de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, además de funcionarios y colaboradores de dichos organismos.

Elustondo manifestó que “en este segundo encuentro anual de la ciencia va a quedar demostrado que el capital humano, las capacidades instaladas y todo el potencial que tiene el sistema tecnológico de la Provincia dará respuestas no sólo a los bonaerenses sino también a todo el país”. Al mismo tiempo agregó que “la CIC ya ha pasado los 80 centros entre asociados y propios, eso me llena de orgullo porque no hace más que ratificar el rumbo que ha fijado la gobernadora María Eugenia Vidal de poner a la ciencia y la tecnología en rango ministerial y darle el espacio que se merece”.

Por su parte Alberto Torres sostuvo que “desde la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos pasado de 20 centros a casi 90, por ese motivo se hace cada vez más necesario este tipo encuentros para que se produzca la interacción entre los centros y que de esa interacción salgan soluciones que mejoren la calidad de vida de todos los argentinos”.

“En el país la ciencia y la tecnología por mucho tiempo han estado rezagados, pero en la provincia de Buenos Aires desde que Jorge Elustondo tomo la cartera esto ha cambiado radicalmente, teniendo en la actualidad un lugar central, ratificado en encuentros como este”, exteriorizó el subsecretario de Producción y Empleo local, Pablo Pussetto.

En esta edición el encuentro propuso la interacción entre el público objetivo, compuesto por referentes del sector científico tecnológico, entidades del sector privado y el sector público municipal, mediante reuniones simultáneas, agrupadas por temáticas afines.

Partiendo de ejes temáticos como guía, los investigadores de diferentes centros CIC presentaron sus áreas de trabajo, sus productos y servicios con el fin de facilitar acciones de vinculación y transferencia a los diferentes actores regionales. Además se entregaron diplomas a centros asociados que se incorporaron y medallas a miembros que se jubilaron de la Comisiones Asesoras Honorarias (CAH).