La Pampa: prohíben el ingreso de equipos agroquímicos en centros urbanos

El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.

“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.

El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.

El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.

También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.

Fuente: Eco-sitio