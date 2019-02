Los hoteleros apelan a la gobernadora Vidal

Compartir

Pinterest Linkedin

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías, y Afines del Sudoeste Bonaerense, entidad que nuclea a los comerciantes de esos rubros en la Sexta Sección, se dirigieron de forma epistolar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vida, para hacerle saber de su malestar por el criminal aumento de las tarifas de energía eléctrica que pone en riesgo la continuidad laboral de empresarios y empleados con el consiguiente correlato de mayor desocupación, pobreza e inflación y que según dicen son de público conocimiento, por ende del conocimiento de la gobernadora. (Ver carta más abajo)

La nota le manifiesta a la gobernadora las dificultades que traen aparejados los excesivos aumentos de luz, gas, agua y las pingües ganancias de las empresas de energía y agua, ofreciéndole alternativas de solución aunque no las explicita en la nota.

Es bueno advertirle a la Asociación el porqué de los aumentos para tener argumentos valederos si la gobernadora acepta la reunión que le proponen.

Las razones de los aumentos

Los Estados nacionales y provinciales no pueden hacer frente a los gastos que demanda su funcionamiento: Salud, Educación, Obras Públicas, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Planes de mantenimiento de desocupados, Congreso, Ministerios, Sindicatos, Jubilaciones que debieran pagar empresas privadas, el robo a los aportes de los Jubilados, la gran mayoría de las Empresas que debieran ser privadas, Emergencias, etc. etc.etc.

Y la plata no alcanza porque solo un 5%, unas 2.400.000 personas, de la población genera riquezas que se transforma en dinero para repartir entre 48.000.000 habitantes (aproximadamente) de la Argentina, para posibilitarles el acceso a lo imprescindible: Comida, vestido, vivienda y salud. Imposible.

Los sucesivos gobiernos tratan de solucionarlo de la única manera posible, pedirle a cada uno que ponga más plata para su funcionamiento. Como no se puede hacer de manera directa o compulsivamente, lo han hecho a través de la inflación, conversión de la moneda nominalmente o a través del cambio de valor con respecto a monedas de intercambio de productos importados (Dólar) ; una masiva expulsión ilegal de trabajadores de empresas (Gas del Estado, ENTEL, DEBA y otras, Frigoríficos, Juntas de Granos y Carne, Puertos y Terminales de carga de cereales con la eliminación del hombreo de bolsas y bultos, Vialidades, (por citar a las de mayor cantidad de empleados) disfrazándolas de privadas , supresión del Servicio Militar, peajes de rutas que ya estaban pagadas, estafas a ahorristas y tenedores de bonos, retenciones discriminatorias a las exportaciones, mayores impuestos y creación de nuevos, inversiones transitorias que luego se transforman en gastos, préstamos al exterior y otras que el lector comprenderá no recordamos en este momento. Pese a todo ello todavía algo más de 21 millones son empleados pagos por el Estado.

Llegado el actual gobierno, consciente de que muchas de aquellas cosas no las podía hacer, unas porque ya no existían otras porque hubieran significado un masivo rechazo por imposibilidad de cumplirlos, mantuvo la inflación, pide préstamos y aumenta los impuestos, vía incremento de los artículos de consumo diario, las tasas de servicios e inmobiliarios y en algunos casos disfrazados: aumentos de las tarifas, combustibles y cigarrillos. Todas medidas que castigan a los pocos contribuyentes.

Las tarifas

El actual gobierno encontró una fuente de recaudar masivamente el dinero que no tiene para sostener los gastos y que por supuesto seguirá sin alcanzar del momento que aumentan cada día por el lógico incremento de la población, en un 95% comprendida entre los que no producen riqueza, el aumento de las tarifas de los servicios de luz, gas y agua.

Ofendiendo nuestra inteligencia, tratándonos de ignorantes o estúpidos tanto Aranguren como Macri (y los gobernadores, legisladores y venales economistas) nos explicaron que debían hacerlo por dos razones: no se podía sostener los subsidios y las desinversiones de las empresas a las que las tarifas no les resultaba rentable.

Ello echándole la culpa al gobierno anterior. Pero resulta que la plata de los subsidios no la ponía Cristina ni, a juzgar por la falta de denuncias, tampoco se los quedaba ella sin dársela a las empresas. La pusieron los mismos contribuyentes que ahora se les dice que pagaban poco. LO PAGABAN CON LOS SUBSIDIOS!!! Hipócritas. Las empresas que ya ganaban mucho dinero, ahora ganan fortunas inconmensurables.

Falta de inversión? Y la tenemos que hacer nosotros??? En todo caso que nos pregunten, tal vez los contribuyentes querían subsidiar para tener mejores Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines. Y que las inversiones las hagan las empresas energéticas o que se vayan si no les resulta rentable y dejen que vengan las decenas de empresas que manifestaron su intención de invertir y las ignoraron, cobrando las tarifas una vez que estuvieran realizadas las mejoras y con una tarifa razonable, pero esas empresas no pusieron dinero para la campaña electoral ni tienen seguridad de que la pongan para las próximas. Lo peor es que los cortes de luz que se decían eran producto de las desinversiones, continúan luego de 4 años de aumentos en las tarifas, por supuesto cortes que no sufren las grandes empresas sino las casas y departamentos.

Mejoras que según dicen son para posibilitar una mayor provisión de luz y gas (de agua es incomprensible porque ciudades y campos tienen exceso de agua hasta el punto de inundarse), pero resulta que Profertil, Petroquímica, Indupa y Mega (por citar solo a empresas radicadas en Bahía Blanca y de las que podemos conocer) consumen al equivalente a 10 ciudades como Bahía Blanca. Y la consumen para producir artículos que exportan con extraordinarias ganancias con una recaudación de pesos garantizada por el gobierno a través de la depreciación con respecto al dólar.

Con lo cual se advierte que todo es una sarta de mentiras. Los costos de provisión ya los estábamos pagando y las inversiones, si no quieren hacerlo las empresas energéticas, deben pagarla quienes necesitan mayor caudal para aumentar sus ganancias, mucho antes que enfermos, instituciones de bien público, personas de bajos ingresos o jubilados a los que les devuelven sus aportes en cuotas miserables.

El aumento de tarifas solo es una forma de recaudar para tratar de reducir la brecha entre los ingresos y los egresos. Para seguir pagando escandalosos sueldos de gobernantes, jueces y empleados públicos. Pero es un círculo vicioso. Tendrán que agudizar el ingenio pero para ello es necesario “identificar al sujeto para encontrar el método adecuado”.

El sujeto y el método se lo hemos hecho conocer a nuestros lectores, tal vez le interese a la Asociación de Hoteles o a la gobernadora Vidal para la reunión que podría suceder si se atiende lo solicitado en la carta a que hacemos referencia.

La carta enviada

Señora Gobernadora de la Provincia De Buenos Aires

Lic. MARÍA E. VIDAL

S/D

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el sumo agrado de dirigirnos a usted, a los efectos de comunicarle nuestra preocupación por la grave crisis que atraviesa el Sector, más allá que a nivel local en los últimos años ha habido un crecimiento en cantidad de locales cerveceros.

La difícil situación económica actual se encuentra potenciada en nuestra actividad por múltiples factores, donde se combina la altísima presión fiscal y los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, que componen una parte significativa de la estructura de costos.

Los incrementos sufridos en los últimos años son de público conocimiento y nos eximen de mayores comentarios respecto al impacto en el incremento de dicha estructura generando una clara desventaja competitiva pudiendo afectar la calidad de los servicios, cierre de establecimientos e impactando en las fuentes de empleo.

En el rol de voceros de la actividad es que comunicamos las dificultades que nos perjudican en la gastronomía y hotelería; es por ello que solicitamos puedan entender y escuchar nuestro reclamo ya que se está castigando a una actividad que tiene una representación del 100% PyMEs.

En nuestro Sector, actualmente la baja rentabilidad o su inexistencia, complica la subsistencia de los negocios, esta falta de rentabilidad está relacionada en parte por la elevada carga tributaria, la más alta de la historia, y que trae como consecuencia la quita de competitividad, presionando hacia la “no calidad” fomentando la competencia desleal.

Como Entidad gremial empresaria, somos los interlocutores válidos, nos avala nuestro trabajo local y regional, comprometido, profesional y que prioriza el diálogo, por ello queremos rechazar el aumento que superará el 50% anunciado según la Resolución N° 2019 -186, publicada el pasado jueves 14 de febrero en el Boletín Oficial. Según ha trascendido esta Resolución habilita a las distribuidoras eléctricas EDEN, EDEA, EDES Y EDELAP, además de las 200 cooperativas que operan en la Provincia, a aplicar dicha suba para recuperar las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad y las diferencias generadas en el costo propio de distribución.

Que un factor importante que incide sobre las diferencias tarifarias en nuestra zona es que la tarifa de luz de EDES, es la segunda más cara del país, la distribuidora tiene un costo por kWh de $ 4, 47; en estos últimos años la suba se incrementó 2,4 veces superior a la inflación local.

Asimismo queremos destacar que los aumentos de importancia comenzaron con la entrada en vigencia del cuadro tarifario de febrero de 2016, donde se produjo un triple efecto: incremento de los costos de distribución, aumento en el valor mayorista de la energía y la eliminación de los subsidios nacionales.

Cabe mencionar que el servicio de gas natural en nuestra ciudad aumentó 1950 % en los últimos años, esa suba equivale a un incremento 5,5 veces superior a la inflación local. A su vez con respecto al servicio de agua, desde 2016 rige el decreto provincial 409/16 que incrementó la disparidad en los costos del suministro de agua y servicios cloacales, y al mismo tiempo la heterogeneidad de los criterios en la fijación de tarifas entre los distintos usuarios al incorporar mínimos de consumo basados en la valuación fiscal, inmobiliaria a nivel provincial.

Por lo expuesto, estamos convencidos que el gobierno debe colaborar a sostener los negocios hoy, debemos trabajar juntos para revertir la situación actual que se está generando.

Asimismo nuestra Institución está dispuesta a coordinar en forma urgente con el interlocutor válido una respuesta a estas problemáticas, para seguir aportando al crecimiento.

Sin otro particular, estamos a disposición para trabajar en conjunto.

Dr. Francisco José Costa, presidente – Rodolfo José Peralta

Un cordial saludo.

Con Copia a: Intendente municipal de Bahía Blanca – Presidente HCD – Ministerio de Obras Públicas – Gerencia generales de EDES, Camuzzi Gas Pampeana – Aguas Bonaerense s.a. – FEHGRA – Coordinación regional Buenos Aires FEHGRA.