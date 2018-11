No se suspende

Fecha 43 Temperley 2 Villa Mitre 1 Boca Juniors 2 Tigre 1 SMartin SJuan 2 SMartin Tucumán 2 Quilmes 1 San Lorenzo 2 Racing 1 Rosario Central 2 River Plate 3 Racing Córdoba 2 Aldosivi 0 Patronato 0 Vélez Sarfield 4 Nueva Chicago 2 Huracán 2 Independiente 3 Ferro C. Oeste 2 Gimnasia y Esgrima 2 Gimnasia Mendoza 1 Estudiantes La Plata 3 Gimnasia Jujuy 0 Colon 3 Godoy Cruz Mendoza 2 Belgrano Córdoba 1 Instituto Córdoba 2 Banfield 0 Lanús 3 Atlético Tucumán 0 Unión Santa Fe 4 Atlético Rafaela 2 Newels Old Boys 2 Atlanta 1 Talleres Córdoba 1 Argentinos Jrs. 0 Fecha 42 Quilmes 1 Aldosivi 1 Nueva Chicago 0 Atlanta 1 Gimnasia y Esgrima 2 Boca Juniors 1 Gimnasia Mendoza 1 Ferro C Oeste 3 Estudiantes La Plata 4 Gimnasia Jujuy 1 Colon 2 Godoy Cruz Mendoza 1 Belgrano Cordoba 1 Huracán 3 Independiente 2 Instituto Córdoba 1 Banfield 2 Lanús 2 Atlético Rafaela 1 Newels Old Boys 3 San Lorenzo 4 Racing Córdoba 2 SMartin Tucumán 1 Racing 5 Rosario Central 2 River Plate 2 Talleres Córdoba 3 SMartin Sjuan 1 Argentinos Juniors 1 Temperley 1 Atlético Tucumán 1 Unión Santa Fe 2 Patronato 1 Vélez Sarfield 4 Tigre 2 Villa Mitre 0 Fecha 43 Temperley 2 Villa Mitre 1 Boca Juniors 2 Tigre 1 SMartin SJuan 2 SMartin Tucumán 2 Quilmes 1 San Lorenzo 2 Racing 1 Rosario Central 2 River Plate 3 Racing Córdoba 2 Aldosivi 0 Patronato 0 Vélez Sarfield 4 Nueva Chicago 2 Huracán 2 Independiente 3 Ferro C. Oeste 2 Gimnasia y Esgrima 2 Gimnasia Mendoza 1 Estudiantes La Plata 3 Gimnasia Jujuy 0 Colon 3 Godoy Cruz Mendoza 2 Belgrano Córdoba 1 Instituto Córdoba 2 Banfield 0 Lanús 3 Atlético Tucumán 0 Unión Santa Fe 4 Atlético Rafaela 2 Newels Old Boys 2 Atlanta 1 Talleres Córdoba 1 Argentinos Jrs. 0