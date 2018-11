Orlando: las atracciones de un destino cada vez más frecuente

La ciudad de Orlando ofrece múltiples atracciones y entretenimiento tanto para niños como para los adultos que los acompañan. Actividades al aire libre, parques recreativos y temáticos, una amplia oferta gastronómica y asombrosos eventos culturales son sólo algunas de las atracciones que ofrece esta maravillosa ciudad. Para quienes planean un viaje y están evaluando distintas posibilidades, a continuación un listado de los mejores entretenimientos que ofrece Orlando para toda la familia:

Disfrutar de un espectáculo

Para quienes desean disfrutar del arte, la música y los espectáculos teatrales se puede visitar el Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Se trata de un maravilloso centro artístico que presenta magníficas producciones desde aquellas inspiradas en Disney hasta obras de Broadway y espectáculos basados en programas de televisión. Además funcionan allí campamentos de verano con actividades tanto para niños como para adultos. También se destaca el Museo de Arte de Orlando el cual presenta muestras itinerantes y colecciones permanentes de obras realizadas por distintos artistas americanos e internacionales.

Parques temáticos

Orlando es conocida internacionalmente por poseer los parques de diversiones más increíbles del mundo. Entre los más importantes se encuentran Universal Studios y Disney World. Dentro de ellos, “Island of Adventure” es uno de los parques más relevantes, donde se encuentra la famosa atracción The Wizarding World of Harry Potter. Los parques temáticos de Disney como Animal Kingdom, Epcot Center y MGM Studios, son paseos fundamentales para quienes visitan Orlando. Las entradas para disney y universal pueden reservarse por Internet con anticipación o adquirirse en las entradas.

Salir de Compras

Para los fanáticos de las compras Orlando es el paraíso por sus Outlets con precios de rebaja, como el Prime Outlets International. Allí se encuentran cientos de tiendas de marcas mundialmente reconocidas como Nike, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, entre otras. Premium Outlet es otro shopping que se encuentra muy cerca de Disney World y también ofrece una gran variedad de marcas a precios increíbles. Además Orlando posee una gran variedad de shopping centers o malls de categoría. El Florida Mall es uno de los más famosos el cual ofrece tiendas más lujosas como Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, Dior o Ferragamo situadas en un entorno arquitectónico espectacular. El Downtown Disney es otro sitio sitio espectacular para pasear y comprar. Se trata de un complejo de negocios donde se concentran las tiendas con merchandising de Disney más grandes del mundo junto con otras como Lego.

Visitar la playa

A una hora hacia el este por la autopista 520 se puede llegar a Cocoa Beach, la playa que se encuentra más cercana a los parques temáticos. Es una isla que corre de norte a sur y sus aguas presentan increíbles olas, lo que la convierte en el sitio preferido de los surfistas. Otra opción para ver el mar es trasladarse hacia el oeste por la autopista 4 hacia las playas ubicadas sobre la Costa del Golfo. Allí las aguas son más cálidas siendo ideales para visitar en familia e incluso llevar a los más pequeños.

Teniendo en cuenta todas estas atracciones, Orlando no puede dejar de estar en los planes de todo viajero que desee conocer la mayor atracción de los Estados Unidos. Centro comercial, de entretenimiento, cultura y gastronomía, encontrarlo todo en un sólo lugar nunca fue tan sencillo.