La convivencia es posible

Por Elena Santa María, de www.paginasdigital.es

Coincidiendo con San Valentín, que ha llenado redes y prensa de cursilerías y cantos y reflexiones sobre las nuevas formas de amor, varios columnistas habituales han abierto una rendija, a través de sus textos, para contar qué es el amor para ellos.

Pilar Rahola, en La Vanguardia (diario de España), lo hacía para felicitar el cumpleaños al “señor que acompaña mis pasos por la vida”. “De golpe empiezan los recuerdos, se amontonan las vivencias y esa cosa pegajosa, pero linda, que es la nostalgia nos envuelve con ternura y nos da un momento nuestro, que no es de nadie. Pienso en la complicidad, ese barro sólido con el que cimentamos la convivencia, y me siento un poco orgullosa de lo que hemos construido, porque así lo hemos construido, pasito a pasito, verdad a verdad, reconstruyendo cada trocito de camino que se había degradado. No es fácil vivir con el otro sin ser el otro, pero el amor es justamente eso, un aprendizaje del otro, poquito a poquito, día a día”.

Por otro lado, Juan Manuel de Prada respondía así en una entrevista de Iñako Díaz-Guerra en El Mundo, a raíz de su última novela: “La vida pierde misterio porque nosotros perdemos curiosidad. En cuanto al amor, por muy cínico que seas, por más sucedáneos que inventes, lo sigues necesitando. Todos aspiramos al amor porque hemos sido creados para estar unidos. Es el meollo de la existencia y del acto creativo. En mi novela, para el protagonista conocer a Lucía es dejar al hombre viejo y sufrir una metamorfosis completa. (…) Sé que ahora se dice que la mujer no tiene que ser musa. Es una monserga demencial de cierto feminismo. No veo mejor forma de cambiar eso que llaman el patriarcado que ser musa, porque la musa transforma radicalmente al hombre, te levanta de los escombros”.

Tras describir una serie de casos que demuestran que “lo común es que te rompan el corazón en mil pedazos”, Ana Sharife en Revista Contexto reconoce que “el amor nos proporciona una medida del tiempo y el espacio a través de la cual el mundo te pertenece por entero, parece hecho para ti. Una de las sensaciones más poderosas e intensas que la mente humana puede experimentar. Amar hasta sentir que el cielo roza el fondo dormido de los océanos”.

También Sol Aguirre, en El Español, describe el amor al hablar de las enfermedades mentales. “Sostener al que, en un momento dado, no se sostiene por sí mismo nos pone a prueba, nos enfrenta con nuestros fantasmas, con nuestra propia debilidad. Esa que, inevitablemente, sentiremos en algún momento de nuestra vida y que, con suerte, o con ayuda, quedará en pura anécdota. Prestemos atención, a nosotros y a los nuestros. Insomnio, alejamiento de las amistades, incapacidad para afrontar los problemas cotidianos, abuso de drogas o alcohol, desórdenes alimenticios. Hagamos saltar la alarma. Querámonos mucho, cuidémonos en cuerpo y alma. No somos un ensayo”.

Al fin y al cabo no es tan distinto de la experiencia que narra Aloma Rodríguez en The Objective. “No sé si es la polarización lo que nos lleva a pensar que si estamos a gusto con alguien es porque pensamos igual en casi todo. Pero en realidad somos capaces de estar con gente que piensa de manera diferente sin discutir y además ponernos de acuerdo en algunas cosas –que son las que hacen posible la convivencia–. A veces hasta podemos reírnos de los mismos chistes. Era una fiesta infantil, no una cumbre europea ni el parlamento. Pero es una pequeña muestra de la cantidad de cosas –tiempo, colegio, piscina, cafetería favorita, etc– que compartimos con gente cuyas ideas políticas son opuestas a las nuestras. Y la convivencia es posible”.